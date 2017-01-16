События

09:41 16.01.2017

Версия теракта при крушении самолета Turkish Airlines под Бишкеком исключается, возможна ошибка пилота

Международный авиационный комитет (МАК) привлекут к расследованию причин крушения грузового Boeing-747-400 Turkish Airlines, произошедшего под Бишкеком утром в понедельник, заявил журналистам председатель правительственной комиссии, первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

"МАК будет рассматривать причины крушения", - сказал он.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", глава комиссии заявил, что "рассматриваются несколько версий крушения".

"По предварительным данным, версия теракта исключается, вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота", - сказал он.

"К МАК уже обратились, туда уже отправлены документы и привлекут специалистов", - сказал он.

По предварительным данным Минздрава Киргизии, 32 человека погибли, включая четырех членов экипажа грузового самолета, большинство погибших - жители поселка, на который рухнул самолет, который не долетел 1,5-2 км до взлетно-посадочной полосы бишкекского аэропорта "Манас".

В свою очередь в аэропорту сообщили "Интерфаксу", что решение о возобновлении работы международного аэропорта Киргизии будет принято в понедельник после 16:00 (13:00 мск), после того как пройдут соответствующие совещания по окончании первых спасательных работ на месте трагедии.

Аэропорт "Манас" закрыт с 10:00 (07:00 мск) для приема и отправки воздушных судов.

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