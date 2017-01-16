События

07:32 16.01.2017

Байден прибыл в Киев с визитом

Вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Киев.

Самолет вице-президента приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

У Дж.Байдена в Украине запланированы двусторонние встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщалось, визитом Дж. Байдена США намерены подчеркнуть свою поддержку Украины, а также отметить 25-летие установления дипломатических отношений между странами.

Затем Дж.Байден намерен отправиться в Швейцарию и принять участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе.

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