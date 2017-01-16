Байден прибыл в Киев с визитом

Вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Киев.

Самолет вице-президента приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

У Дж.Байдена в Украине запланированы двусторонние встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщалось, визитом Дж. Байдена США намерены подчеркнуть свою поддержку Украины, а также отметить 25-летие установления дипломатических отношений между странами.

Затем Дж.Байден намерен отправиться в Швейцарию и принять участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе.