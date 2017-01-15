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21:01 15.01.2017

Олланд призвал администрацию Трампа соблюдать осторожность в отношении ближневосточной проблемы

Президент Франции Франсуа Олланд призывает новую американскую администрацию принимать продуманные решения по Ближнему Востоку.

Выступая в воскресенье на Парижской конференции по ближневосточному урегулированию, отметил, что она проходит, когда в Вашингтоне готовится приступить к своим обязанностям новая американская администрация. "Спустя более 20 лет после подписания соглашений Осло каждый должен хорошо знать, каков урок, который мы извлекаем из истории, каждый должен хорошо понимать, какова цель, и то, что нельзя ни в чем импровизировать, или что-то круто менять", - сказал президент Франции.

По его словам, усилия по урегулированию ближневосточного кризиса начались много лет назад и должны быть продолжены. "Справедливо и необходимо, чтобы международное сообщество серьезно задумалось о наилучшем способе достижения решения через сосуществование двух государств. И я утверждаю, что это решение - единственно возможное для мира и безопасности", - подчеркнул Ф.Олланд.

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