События

18:01 15.01.2017

Бизнесмен убит в Грузии у офиса партии "Демократическое движение"

Предприниматель Гурам Гогичиалишвили застрелен в центре грузинского города Гори возле офиса партии экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе "Демократическое движение", сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

По информации телеканал "Рустави 2", смертельное огнестрельное ранение бизнесмену было нанесено в тот момент, когда он заходил во двор офиса.

В самом офисе партии заявляют, что никак не связаны с Г.Гогичаишвили и не знают, зачем он мог прийти к ним.

На месте убийства работают полиция и эксперты-криминалисты.

Как сообщают в МВД Грузии, следствие ведется по статье 108 УК (умышленное убийство), которая предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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