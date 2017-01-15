События

15:51 15.01.2017

В начале недели в Украине будет без осадков

В ближайшие сутки на большую часть территории Украины распространится умеренно влажный и холодный воздух, лишь в восточных, Запорожской областях и в Крыму будет сыро и относительно тепло, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В восточных, Запорожской областях и в Крыму мокрый снег, местами с дождем, в отельных районах гололед, налипание мокрого снега; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 4-9°, в западных областях 8-13° мороза, днем 1-6° мороза; в Карпатах ночью 11-16°, днем 4-9° мороза.

На дорогах местами гололедица. Ветер в переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. Температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 января самая высокая температура днем была 7,1 в 1989 г., самая низкая ночью -24,3 в 1943 г.

На 17 января синоптики прогнозируют без существенных осадков, лишь в Крыму и на юге Одесской области мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с, в южной части 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, в западных областях 9-14º мороза, днем 2-7° мороза; в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла.

В Киеве 17 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 3-5° мороза.

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