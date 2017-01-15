События

13:19 15.01.2017

Инспекторы от Украины, Дании и Канады проинспектируют военные части РФ в Ростовской области

Украина, Канада и Дания планируют провести инспекцию на территории России с 16 по 19 января в соответствии с Венским документом от 2011 года, в частности пункта 9 о мерах по укреплению доверия и безопасности, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут два представителя от Украины, один представитель от Канады и один – от Королевства Дании. Инспектированию подлежит территория указанного района в Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", - сказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, в рамках инспектирования планируется получение информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка указанного района на наличие или отсутствие военной деятельности, которая должна подлежали предварительному уведомлению.

А.Мотузянник отметил, что по итогам инспекции будет подготовлен официальный отчет, и о ее результатах уведомят государств-участников ОБСЕ.

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