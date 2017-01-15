События

10:42 15.01.2017

Возле берегов Ливии перевернулась лодка с более чем 100 мигрантами

Около берегов Ливии в субботу, 14 января, перевернулась лодка с мигрантами, только четыре человека удалось спасти после продолжавшейся несколько часов спасательной операции, сообщает канал "112.Украина" со ссылкой на Associated Press.

"Как сообщил представитель Международной организации по делам мигрантов, в лодке было около 110 человек… Пока спасателям удалось извлечь из воды только 8 тел. Они были найдены в 50 км от места, где произошла трагедия", - говорится в сообщении.

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