Число погибших на реке Ганг в Индии возросло до 26 человек

По последним данным, 26 человек погибли в результате инцидента на реке Ганг, где накануне перевернулась переполненная пассажирами лодка, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Спасательные работы продолжаются, число жертв еще может возрасти.

По данным местной полиции, в деревянной лодке, которая шла на веслах, находилось не менее 40 человек. Все они возвращались с торжеств в честь индуистского праздника Макара-Сакранти. Лодка затонула недалеко от берега, нескольким пассажирам удалось спастись.