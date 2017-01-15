В Донецкой области суд отпустил организатора преступной группы, 10 лет скрывавшегося от правоохранителей – Нацполиция

Краснолиманский городской суд не избрал меру пресечения подозреваемому, задержанному полицией после 10 лет оперативно-розыскных мероприятий, отложив рассмотрение дела на 16 января, в результате чего задержанный был отпущен из зала суда, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"В феврале 2007 года житель Лиманского района 1974 года рождения спланировал преступление, привлекши к нему троих знакомых. Согласно с распределенными ролями, ночью сообщники проникли на территорию предприятия и напали на сторожа. Мужчину связали и удерживали в плену. В это время организатор группы похитил с предприятия оборудование для газификации, оставив жителей окрестных поселков без газа. Трубы мужчина вывез в Луганскую область и продал, причинив предприятию материальный ущерб в особо крупном размере – около 200 тыс грн", - говорится в сообщении на официальной странице ГУ в Фейсбук.

Исполнители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, в то время как организатор удалось скрыться и перейти на нелегальное положение.

В течение 10 лет он жил под разными именами в Луганской, Харьковской, Киевской и Сумской областях

"12 января этого года оперативники Лиманского отделения полиции получили информацию, что 42-летний разыскиваемый на новогодние праздники приехал погостить к матери в поселок Ямполь. При проверке информации он был задержан", - говорится в сообщении.

При задержании у злоумышленника был изъят паспорт на чужое имя, значащийся утерянным, и 4 мобильных телефона.

Кроме того, злоумышленник разыскивается харьковскими правоохранителями за угон грузового транспортного средства.

Согласно возбужденному уголовному производству, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, согласно ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или очень крупных размерах или совершенный организованной группой).

"13 января в суде должен был рассматриваться вопрос определения задержанному меры пресечения, с учетом тяжести преступления, предусматривал содержания под стражей. Однако задержанный не получил никакого пресечения. Рассмотрение этого вопроса было перенесено Краснолиманским городским судом сначала на конец рабочего дня, а затем на 16 января. Подозреваемому вручили повестку, и он был отпущен из зала суда", - уточняют в сообщении на странице главка в Фейсбук.

В связи с неприемлемостью подобного судебного решения, следственным отделом Лиманского ВП и местной прокуратурой решается вопрос о представлении касательно неправомерности действий суда.