События

16:34 14.01.2017

Донецкая фильтровальная станция снова заработала

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу в 13.00 в субботу возобновлена работа, сообщается на официальном сайте станции.

Предположительно после 16.00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки, информируют на станции.

Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тыс. человек в этом районе. Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.

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