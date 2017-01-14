Донецкая фильтровальная станция снова заработала

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу в 13.00 в субботу возобновлена работа, сообщается на официальном сайте станции.

Предположительно после 16.00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки, информируют на станции.

Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тыс. человек в этом районе. Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.