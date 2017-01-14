Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не зафиксировано, один наш военнослужащий ранен. Это произошло в районе н.п. Зайцево в результате вражеского обстрела", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

На луганском направлении, по словам А.Мотузяника, в Валуйках и Старом Айдаре зафиксированы краткосрочные обстрелы со стороны боевиков, а в Станице Луганской и Крымском – провокации с использованием легкого вооружения.

Всего на луганской направлении произошло 15 вражеских обстрелов, 8 из которых – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении, как сообщил спикер Минобороны, боевые действия велись по всей линии фронта, за исключением донецкого аэропорта. "Как и на луганском направлении, тут почти все обстрелы произошли во второй половине дня", – сказал А.Мотузяник.

Он отметил, что по сравнению с другими днями, в пятницу противник немного реже использовал тяжелое вооружение – минометные и пушечные обстрелы со стороны боевиков зафиксированы в районе Верхнеторецком и Каменке. По всему горловскому направлению и Авдеевской промзоне также произошла серия перестрелок между силами АТО и боевиками.

"Всего за сутки 22 вражеских обстрела, 3 из которых – с использованием тяжелого вооружения зафиксированы на донецком направлении", - сказал А.Мотузяник.

На мариупольском направлении, по словам спикера Минобороны, участились боевые столкновения украинских военных с вражескими ДРГ – в пятницу произошли два таких столкновения

"А мелкие вражеские провокации произошли по всему фронту. Даже там, где обычно спокойно. Таки образом, на мариупольском направлении вчера зафиксировано 23 вражеских обстрела, 3 их которых – из тяжелого вооружения и 2 боевых столкновения", - рассказал спикер Минобороны.