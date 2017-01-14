Мокрый снег, дождь и гололед прогнозируют синоптики в воскресенье в Украине

В ближайшие сутки погоду большей части территории страны будет определять теплый и влажный воздух. На Левобережье, ночью и в южных областях ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед; на остальной территории без осадков; на дорогах гололедица

Ветер западный, 5-10 м/с (в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с), сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, днем на крайнем юге 3-6° тепла, в западной части и Винницкой области 5-10° мороза.

В Киеве – ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 января самая высокая температура днем была 7,9° тепла в 1975г., самая низкая ночью 24,7° морозу в 1943г.

В понедельник, 16 января, на большей территории Украины без осадков, лишь в Крыму и Приазовье и в восточных областях небольшой ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 4-10 м/с..

Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 7-12° мороза, днем 1-7° мороза; на крайнем юге и в восточной части ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве 16 января без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6° мороза, днем 3-5° мороза.