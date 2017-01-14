События

11:39 14.01.2017

Украинская сторона обратила внимание ОБСЕ на увеличение количества обстрелов со стороны оккупантов на Донбассе

Начальник Генерального штаба – главком Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко встретился с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом и обратил внимание международных наблюдателей на увеличение обстрелов украинских позиций в районе проведения АТО со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщает в субботу пресс-служба Минобороны, начгенштаба подчеркнул важность наращивания возможностей СММ ОБСЕ по мониторингу ситуации и наблюдению за выполнением минских договоренностей.

В.Муженко напомнил, что в декабре 2016 и январе 2017 оккупационные войска совершили 1730 нарушений режима прекращения огня, во время которых 693 раза применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Около 60% обстрелов украинских позиций происходит в вечернее и ночное время, когда патрули СММ ОБСЕ не осуществляют наблюдение.

Как отметил В.Муженко, эффективная работа СММ ОБСЕ в районах конфликта должна привести к снижению напряженности, сохранению жизни гражданского населения и предотвращению потерь среди личного состава ВСУ.

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