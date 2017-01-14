Боевики обстреляли подконтрольный ЛНР город Ирмино с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения

Незаконные вооруженные формирования в ночь на субботу, 14 января, обстреляли жилые здания в подконтрольном "ЛНР" городе Ирмино Луганской области, чтобы обвинить украинскую сторону в обстрелах мирного населения, заявили в пресс-центре штаба АТО.

Согласно заявлению пресс-центра АТО, которое обнародовано на официальной странице в Фейсбук в субботу утром, в течение последних трех суток противник осуществлял провокационные обстрелы позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка Луганской области.

"При этом огонь велся не только по украинским военным, а и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем российско-оккупационных войск. Указанное осуществлялось с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения", - сказано в заявлении.

По информации штаба АТО, очередной такой провокацией стали обстрелы противником в ночь на 14 января жилых помещений в городе Ирмино, что представляло угрозу жизни и здоровью мирных граждан.

"Информация о этом была своевременно предоставлена в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации разграничения сторон (СЦКК)", - сказано в заявлении.