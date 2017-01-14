В сенате США самостоятельно расследуют "российское вмешательство" в выборы и контакты Трампа с Москвой

Комитет по разведке американского сената принял решение о проведении расследования возможной связи лиц, которые задействованы в политических кампаниях в США, с Москвой в связи с информацией о российском влиянии на президентские выборы, а также вопроса о хакерских атаках.

"Мы проведем это расследование оперативно, у нас есть на это право", - говорится в распространенном заявлении главы комитета сенатора-республиканца Ричарда Бурра.

Он предупредил, что основная часть работы по расследованию будет проведена секретно, однако при возможности будут проводиться открытые слушания.

Ранее американские спецслужбы распространили доклад о вмешательстве России в процесс предвыборной кампании в США с помощью взломов компьютерных сайтов российскими хакерами, а позднее в некоторых американских СМИ была обнародована информация о якобы наличии у России компрометирующих материалов на избранного президента Дональда Трампа.

Д.Трамп на пресс-конференции не исключил возможность хакерских атак на американские политические институты со стороны России. Публикацию о компромате Москвы он назвал сфабрикованной ложью.