На должность главы Нацполиции претендуют 64 человека

Национальная полиция Украины обнародовала список кандидатов на должность главы Нацполиции, в том числе и.о. руководителя полиции Вадим Троян, начальник киевского главка полиции Андрей Крищенко, начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Пресс-служба Нацполиции в пятницу сообщает, что в консультативном конкурсе на занятие должности главы ведомства принимают участие 64 кандидата, конкурс будет проведен в пять этапов.

Отбор претендентов будет проводить консультативная отборочная комиссия, созданная по инициативе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В эту комиссию входит шестеро независимых международных и украинских экспертов.

Процедура отбора будет состоять из изучения поданных кандидатами документов, тестирования, а также собеседования с желающими возглавить ведомство. Путем голосования будут определены не более трех кандидатов, финальный список будет передан на утверждение министру не позднее 15 февраля 2017 года.

В обнародованном пресс-службой списке претендентов на должность главы Нацполиции, в частности, как действующие руководители полицейского ведомства: и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, замглавы Нацполиции Константин Бушуев, руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, начальники главных управлений Нацполиции в Донецкой (Вячеслав Аброськин), Одесской (Дмитрий Головин) Житомирской (Вячеслав Печененко), Черниговской (Эдуард Алехин), Черновицкой (Сергей Пилигрим) областях.

Также изъявили желание участвовать в консультативном конкурсе участковый инспектор, патрульный полицейский, сотрудники прокуратуры, СБУ и Фискальной службы Украины, юристы, практикующие адвокаты и домохозяйка.