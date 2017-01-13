События

15:31 13.01.2017

Порошенко вручил награды пограничникам, раненным в АТО

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы вручил награды воинам-пограничникам, которые принимали участие и были ранены в АТО, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, орденом "За мужество" ІІІ степени награжден сержант Игорь Павлович и старший прапорщик Сергей Самойлов. Глава государства также отметил медалью "Защитника Отчизны" старшего сержанта Алексея Мазановича и медалью "За воинскую службу Украине" военного врача подполковника медслужбы погранведомства Виктора Худякова.

Кроме того, П.Порошенко ознакомился с условиями лечения и обеспечения раненых защитников необходимым для успешной реабилитации.

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