Старобельский райсуд в начале недели может провести подготовительное заседание по делу Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области в пятницу, 13 января, должен был провести подготовительное заседание по делу главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова, но перенес его на начало следующей недели.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Мельников, официально сторона защиты не была уведомлена о проведении судебного заседания.

Он также отметил, что, по имеющейся у адвокатов информации, А.Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область.

В свою очередь, другой адвокат А.Ефремова Андрей Смирнов сообщил агентству, что подготовительное заседание Старобельского райсуда теперь может состояться 16 или 17 января.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений. 8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена 24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для А.Ефремова до 22 января 2017 года.

А.Ефремову инкриминируют организацию захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины), пособничество в захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины). Также экс-главе фракции Партии регионов инкриминируется совершение преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 3 ст.110 УК Украины), содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч.1 ст.258-3 УК Украины), а также государственная измена (ч.1 ст.111 УК Украины).

Апелляционный суд Луганской области принял решение проводить судебные заседания по делу А.Ефремова в Старобельске Луганской области.