События

13:49 13.01.2017

Правозащитники надеются на скорейшее рассмотрение ЕСПЧ дел о нарушениях прав человека в Крыму

Правозащитники рассчитывают, что в ближайшее время Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начнёт рассмотрение по сути дел о нарушении прав человека в Крыму.

"Сейчас мы имеем уже около десятка дел в Европейском суде по правам человека. Все они уже прошли первый этап. Всем им уже присвоены номера, и мы ожидаем в ближайшее время рассмотрение дел по сути", - сказала юрист центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Анастасия Мартыновская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В свою очередь, адвокат крымских мусульман и политзаключённых оккупированного Крыма Эмиль Курбединов прогнозирует, что нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационной власти будет продолжаться.

"Прогнозы неутешительные. Мы считаем, что эти репрессии (в отношении крымских татар в оккупированном Российской Федерацией Крыму - ИФ) будут усиливаться. А если не усиливаться, то будут продолжаться в том же русле. Будут возбуждать уголовные дела по статьям терроризма и экстремизма", - отметил Э.Курбединов.

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