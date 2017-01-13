События

13:15 13.01.2017

В Закарпатье с полудня запрещено движение грузовиков на трех дорогах

В связи со сложными погодными условиями с 12.00 пятницы, 13 января, временно ограничено движение большегрузных транспортных средств на трех автодорогах государственного значения в пределах Закарпатской области, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, речь идет о трассах М-06 "Киев-Чоп", М-08 "обход г.Ужгород - КПП "Ужгород", Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов".

При этом в ГСЧС сообщают, что в связи с полным завершением очистки дорог от снега и улучшением погодных условий с 10.00 13 января возобновлено движение для всех транспортных средств на автодорогах государственного значения Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" и Р-71 "Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рыжевка".

"Таким образом, ограничений в движении транспорта на автодорогах Одесской области нет", - говорится в сообщении.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты Украины работают в обычном режиме.

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