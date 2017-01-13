Тарута считает необходимым запретить выезд из страны главы НБУ до окончания досудебного расследования

Внефракционный народный депутат Сергей Тарута считает, что главе НБУ Валерии Гонтаревой нужно запретить выезд из страны, а уголовное дело против нее необходимо довести до логического завершения: суда и обвинительного приговора.

"От правоохранительных органов сегодня требуется закрыть В.Гонтаревой выезд из страны, чтобы она не могла сбежать с награбленным имуществом. И, конечно же, довести дело до логического завершения – осуждения Гонтаревой и выплатой ею ущерба, нанесенного народу Украины", - сказал С.Тарута.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина, сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко на своей странице в соцсети Facebook.

В обнародованной им на странице соцсети копии официального письма Генпрокуратуры народному депутату фракции "Батькивщина" Сергею Соболеву говорится: НАБУ внесло ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины.

Парламентарий отметил, что это уголовное дело – результат общих усилий народных депутатов, общественных деятелей и простых граждан страны, пострадавших от преступных действий руководства НБУ.

"Три месяца назад я начал личное расследование деятельности главы Нацбанка Валерии Гонтаревой с распространения своего доклада в Верховной Раде и в западных институциях. И вот расследование перешло, наконец, в криминальную плоскость – НАБУ завело дело на В.Гонтареву по статье ч.3 ст.365-2 – злоупотребление служебными полномочиями. Общими усилиями – и депутатского корпуса, и общественников, и простых честных граждан нашей страны – нам удалось сдвинуть с места неповоротливую государственную машину. И это большая победа@, – сказал С.Тарута.

Он является инициатором кампании по отставке главы НБУ В.Гонтаревой. Депутат – автор брошюры "Гонтарева. Угроза экономической безопасности Украины", в которой говорится о негативном влиянии действий Гонтаревой на посту главы НБУ на экономическую ситуацию в стране, а также о ее возможной причастности к коррупционным схемам.

С.Тарута неоднократно заявлял о необходимости создания в парламенте временной следственной комиссии по расследованию ее деятельности, инициировал подачу в НАБУ заявления о совершении В.Гонтаревой уголовного преступления, которое подписали 35 народных депутатов.