Более 860 украинских инструкторов ВСУ прошли подготовку с помощью иностранных специалистов

Иностранные специалисты с начала реформирования Вооруженных сил Украины обучили 862 украинских инструкторов, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Одним из основных направлений подготовки по стандартам НАТО является обучение украинских инструкторов с участием иностранных специалистов. Сейчас такую подготовку прошли 862 инструктора ВСУ", - сообщил он на брифинге в пятницу в Киеве.

Д.Гуцуляк также проинформировал, что в рамках реформирования системы подготовки по стандартам НАТО с мая 2016 года в Высокомобильных десантных войсках началась подготовка боевой батальонной группы по программе "Страйкер".

"С середины ноября на базе одной из механизированных бригад стартовал пилотный проект боевого слаживания и восстановления обучаемости, в ходе которого внедряются стандарты подготовки, адаптированные с нормативными документами Альянса", - сообщил он.

По словам спикера Минобороны, за прошлый год значительно увеличилась интенсивность военных учений. "Если в течение 2013-2014 гг. тактические учения бригадного уровня не проводились вообще, в 2015 году проведено 15 таких учений, а в 2016 году - 20. О масштабах подготовки в этом году также свидетельствуют более 200 батальонных тактических учений и 190 мероприятий оперативной подготовки", - отметил он.

Д.Гуцуляк подчеркнул, что если раньше марши, форсирование водных преград, перебазирование авиации, выполнение практических стрельб кораблей и т.д. из-за нехватки средств осуществлялись преимущественно условно, то сейчас это делается реально, с выдвижением колонн техники в заданные районы, занятием позиций и выполнением других практических задач, в том числе с масштабным привлечением военнослужащих резерва.

"Сейчас основным принципом боевой подготовки является "учить войска тому, что необходимо на войне", - сказал он.