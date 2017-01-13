НАБУ вызывает судью Чауса на допрос

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на 16 января вызывает на допрос объявленного в международный розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Текст повестки опубликовал "Урядовый курьер" 13 января.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины… вызывает подозреваемого Чауса Николая Алексеевича, 13.12.1966 г.р., 16 января 2017 года в 9:00 в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г.Киев, ул.Василия Сурикова, 3, каб.371, к старшему детективу Национального бюро Васильчуку В.А. (тел. (044) 246-32-02) для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №52016000000000073 от 14.03.2016", - говорится в тексте повестки.

В документе отмечается, что, согласно уголовному производству, Н.Чаус подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест Н.Чауса, спикер Андрей Парубий сразу же подписал оба постановления. В САП в тот же день сообщили, что Н.Чаус находился в оккупированном РФ Крыму.

Разрешение на задержание Н.Чауса Соломенский райсуд Киева дал 12 сентября 2016 года.

В начале октября 2016 года директор НАБУ Артем Сытник допустил, что Н.Чаус самостоятельно вернется в Украину. Он также сообщил о подготовке документов для обращения в Интерпол.

Н.Чаус с 11 ноября 2016 года находится в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.