События

10:00 13.01.2017

На автодорогах Украины из-за непогоды и аварийных ситуаций за сутки погибли 6 чел., травмированы 66 чел.

На автодорогах Украины за минувшие сутки в результате осложнения погодных условий и повышенной аварийной ситуации погибли шестеро и травмированы 66 граждан, сообщает в пятницу департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По данным Нацполиции, критической по уровню аварийности остается ситуация в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким.

В Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта.

ВАЖНОЕ

НАБУ вызывает судью Чауса на допрос

Боевики за минувшие сутки 78 раз обстреляли силы АТО, ранено троих бойцов ВСУ

НАБУ взялось расследовать деятельность Гонтаревой и Ворушилина

Детективы НАБУ возбудили еще одно дело по факту незаконного обогащения нардепом

В Украине за неделю от переохлаждения умерли 40 человек, в том числе 11 человек – за прошедшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Тарута считает необходимым запретить выезд из страны главы НБУ до окончания досудебного расследования

Более 860 украинских инструкторов ВСУ прошли подготовку с помощью иностранных специалистов

НАПК проверит кандидатов на должности судей Верховного суда Украины

Сход лавин возможен в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей

В Китае начался предпраздничный бум пассажироперевозок

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/56348/do-svidaniya-malchiki-2014/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа SEAT
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА