На автодорогах Украины из-за непогоды и аварийных ситуаций за сутки погибли 6 чел., травмированы 66 чел.

На автодорогах Украины за минувшие сутки в результате осложнения погодных условий и повышенной аварийной ситуации погибли шестеро и травмированы 66 граждан, сообщает в пятницу департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По данным Нацполиции, критической по уровню аварийности остается ситуация в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким.

В Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта.