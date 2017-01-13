В 2017 планируется отремонтировать более 2 тыс. км автодорог и 80 мостов - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет, что в 2017 году планируется отремонтировать 2-2,5 тыс. км автомобильных дорог и 80 мостов.

Мы планируем отремонтировать таким образом минимум 2-2,5 тыс. км и около 80 мостов", - сказал министр в эфире "1+1" в пятницу.

По его словам, в 2016 году было отремонтировано около 1 тыс. км.

В.Омелян отметил, что на ремонт дорог в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн.

Министр добавил, что в 2016 году стоимость капитального ремонта 1 км дороги в среднем составляла 7 млн грн, что намного дешевле, чем в 2012 году.