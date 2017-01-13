"Украинская радио" на средних волнах охватит все оккупированные территории – Нацсовет по телерадиовещанию

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 12 января выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО с использованием радиочастоты 873 кГц в г.Часов Яр Донецкой области Национальной телекомпании Украины, сообщает пресс-служба Нацсовета.

"При мощности 50 кВт в дневное время речью Украинского радио будут охвачены подконтрольные территории - Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск, и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучшим - он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова члена Нацсовета Сергея Костинского.

Он также отметил, что сейчас ведутся работы Концерном РРТ по изменению конструкции антенны, которая будет передавать сигнал, решается вопрос с передатчиком. По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет за три месяца.

Таким образом, жители подконтрольных и оккупированных территорий смогут слушать информационные программы "Украинского радио", а также передачи, созданные совместно с "Голосом Донбасса", "Радио Свобода", которые адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.