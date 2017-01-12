Байден посетит Украину 15 января – Белый дом

Вице-президент США Джо Байден 15-18 января посетит Киев и Давос, сообщает Белый дом в четверг.

"15-18 января 2017 года вице-президент отправится в Киев (Украина) и Давос (Швейцария)", - говорится в сообщении.

В Украине Дж.Байден примет участие в двусторонних встречах с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Визитом США намерены подчеркнуть свою поддержку Украины, а также подчеркнуть 25-летие установления дипломатических отношений между странами.

Затем Дж.Байден намерен отправиться в Швейцарию и принять участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе.