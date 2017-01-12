Бизнес верит в оживление деловой активности и ожидает ускорения инфляции и девальвации - опрос НБУ

Украинский бизнес существенно улучшил свои ожидания относительно объемов производства товаров и услуг в 2017 году: баланс ожиданий по выпуску товаров и услуг в IV квартале повысился до 11,1% с 5,4% в III квартале, свидетельствуют результаты очередного опроса Национальным банком руководителей предприятий.

"Основными препятствиями, которые ограничивают способность предприятий наращивать объемы производства, они называют высокие цены на энергоносители и нестабильную политическую ситуацию", - говорится в материалах опроса.

В частности, на слишком высокие цены на энергоносители указали 50,6% опрошенных (кварталом ранее - 42,9%), политическюу нестабильность - 45% (44,5%), колебания курса гривни - 43,1% (40,5%), слишком высокие цены на сырье и материалы - 42,2% (40,2%), чрезмерное налоговое давление - 36,4% (32,9%).

Ухудшение этих показателей снизило индекс деловой активности до 108,7% со 109,2% в третьем квартале, однако он все равно третий квартал остается в положительной (выше 100%). Наиболее оптимистично настроены руководители предприятий перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжения, а также сферы торговли.

В то же время в последнем квартале года бизнес усилил инфляционные и девальвационные ожидания. Если в III квартале компании прогнозировали, что инфляция составит 13,8% через 12 месяцев, то в IV квартале они ожидали инфляцию на уровне 16,2% на конец 2017 года.

"К ухудшению ожиданий привела повышенная волатильность обменного курса гривны, а также ожидания по повышению доходов населения и, соответственно, увеличение потребительского спроса", - отмечает Нацбанк.

Согласно опросу, во время которого среднезвешенный курс на межбанковском рынке составил 25,78 грн/$1, респонденты ожидали в среднем курс через 12 месяцев на уровне 29,16 грн/$1, тогда как кварталом ранее при средневзвешенном курсе на момент опроса 25,60 грн/$1 средние ожидания составляли 28,03 грн/$1.

"Значительно выросла доля респондентов, ожидающих роста курса выше 30 грн/$1 - до 30,4% с 17,2% в III квартале", - констатирует НБУ.

Учитывая ожидаемое постепенное восстановление производства предприятия прогнозируют рост своих потребностей в заемных средствах в ближайшее время, отмечается также в исследовании. Однако доля респондентов, планирующих брать кредиты, уменьшилась с 36,7% до 34,6% несмотря на улучшение баланса оценок в отношении усиления жесткости кредитных условий с 32,8% до 30,3%, отмечает центробанк.

Он добавляет, что подавляющее большинство (85% опрошенных) предприятий предпочитают кредиты в национальной валюте.