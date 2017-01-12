В докладе Human rights watch отмечается сохранение высокого уровня гомофобии среди украинских чиновников

Уровень гомофобии и трансфобии среди украинских чиновников остается достаточно высоким, констатирует представитель международной правозащитной организации Human rights watch в Украине Татьяна Купер.

"Вызывает обеспокоенность тот факт, что уровень гомофобии, трансфобии у украинских чиновников остается достаточно высоким", - сказала она в ходе презентации всемирного доклада Human rights watch за 2017 год в четверг в Киеве.

По словам Т.Купер, в докладе-2017 отмечается: начиная с 2014 года, украинское правительство ввело ряд прогрессивных процедур в поддержку лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, однако сильные анти-ЛГБТ настроения и далее наблюдаются среди высокопоставленных чиновников и общественности.

В докладе также отмечается, что в новый проект измененного Трудового кодекса Украины не включено положение о борьбе с дискриминацией, которое защищало бы ЛГБТ-лиц на рабочем месте.