Боевики с полуночи 38 раз стреляли по украинским позициям, ранены трое военных

Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 18.00 открывали огонь по украинским военнослужащим 38 раз, трое военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего по состоянию на 18 часов произошло 38 обстрелов. Трое наших военных ранены", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбуке".

В частности, на Мариупольском направлении противник обстрелял Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, БМП вела огонь по Талаковке, а в направлении Широкино работал снайпер.

На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Золотому и Крымскому, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.

На Донецком направлении, используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, НВФ обстреливали украинские позиции в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого.