Минфин США принял новый пакет санкций против Сирии

Минфин США объявил в четверг о введении нового пакета санкций в отношении 18 высокопоставленных представителей вооруженных сил Сирии и ученых-исследователей, связанных с сирийской программой вооружений массового уничтожения.

В коммюнике Минфина отмечается, что новые санкции связаны с "промышленным производством хлорина, который сирийские власти использовали как оружие против собственного народа".

Кроме индивидуальных санкций в отношении высокопоставленных сирийских военных, в список включены армейские структуры - ВВС Сирии, силы противовоздушной обороны Сирии, Сирийская арабская армия, Сирийский арабский военный флот и Сирийская арабская республиканская гвардия.

"Сирийский режим использовал химическое оружие как гнусный акт, нарушающий сложившиеся мировые нормы против производства и использования химического оружия", - говорится в документе.

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Вашингтон. 12 января. ИНТЕРФАКС - Минфин США объявил в четверг о введении нового пакета санкций в отношении 18 высокопоставленных представителей вооруженных сил Сирии и ученых-исследователей, связанных с сирийской программой вооружений массового уничтожения.

В коммюнике Минфина отмечается, что новые санкции связаны с "промышленным производством хлорина, который сирийские власти использовали как оружие против собственного народа".

Кроме индивидуальных санкций в отношении высокопоставленных сирийских военных, в список включены армейские структуры - ВВС Сирии, силы противовоздушной обороны Сирии, Сирийская арабская армия, Сирийский арабский военный флот и Сирийская арабская республиканская гвардия.

"Сирийский режим использовал химическое оружие как гнусный акт, нарушающий сложившиеся мировые нормы против производства и использования химического оружия", - говорится в документе.