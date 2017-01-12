Айвазовская не исключает нового этапа эскалации конфликта на Донбассе

Украина в 2017 году должна подготовиться к возможному новому этапу эскалации конфликта на востоке страны, считает представитель Украине в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

"Мы должны учитывать, что у нас есть около года, чтобы пересмотреть или адаптироваться под новый этап эскалации конфликта, который может возникнуть на территории Украины при участии РФ, за год, до 2018 года", - сказала она на пресс-конференции в четверг в Киеве.

О.Айвазовская отметила, что для Украины важно сохранение санкций против РФ.

"Второе – Международный уголовный суд. Позиция государства о предоставлении доказательств относительно статуса конфликта как не внутреннего, а международного, является ключевой задачей на краткосрочную и среднесрочную перспективу", - сказала она.

Представитель Украины в политической подгруппе добавила, что в зависимости от того, каким будет определен статус конфликта на востоке Украины, будет "развиваться история его решения".

Кроме того, она подчеркнула, что давно должна быть сформулирована стратегия реинтеграции Донбасса.

Вместе с тем О.Айвазовская указала: "Россия освобождается от Сирии. Ее ресурсы могут быть использованы в военном потенциале на территории Украины".