В Украине за неделю от переохлаждения умерли 40 человек, в том числе 11 человек – за прошедшие сутки

В Украине за неделю по состоянию на утро 12 января от обморожений и переохлаждений скончались 40 чел., в том числе 11 чел. только за прошедшие сутки, сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко.

"По состоянию на сегодняшнее утро 869 чел. обратились в учреждения здравоохранения за помощью, из них госпитализированы 753 лица. И, к сожалению, мы имеем 40 смертельных случаев по состоянию на сегодня. Вчера это было 29 чел.", - сказала Т.Тимошенко на брифинге в Киеве в четверг.

По ее словам, причиной летальных случаев часто было употребление алкоголя. Также есть проблема со своевременным приездом "скорых" в отдаленные местности.

Т.Тимошенко отметила, что в группе риска – беременные женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью, пациенты на гемодиализе.

"Если у вас есть потенциальные риски, и вы видите, что могут быть проблемы с проездом в учреждения здравоохранения, вы должны позаботиться об этом заранее. Также многие вызовы – о непрофильные, и в это время мы теряем жизни. Вы можете некоторые вещи сделать самостоятельно: принять лекарства, сделать профилактику, у нас работают консультанты, и они могут посоветовать в телефонном режиме, какие меры можно принять перед тем, как вызвать экстренную помощь", – подчеркнула Т.Тимошенко.