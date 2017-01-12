"Торнадовцам" скоро должны вынести приговор

Оболонский районный суд Киева скоро должен вынести решение по делу 12 бывших сотрудников роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".

Как рассказал агентству адвокат подсудимых Владимир Якимов, 17 и 18 января свои показания суду должны дать экс-командир расформированного подразделения Руслан Онищенко и являвшийся его заместителем Николай Цукур. После этого в судебном заседании пройдут дебаты сторон, и затем суд вынесет свой вердикт.

В.Якимов отметил, что никакого конфликта между "торнадовцами" во время событий в среду вечером в Лукьяновском СИЗО, о чем были сообщения в прессе, не было. "И никого не брали в "заложники", - подчеркнул он.

По его словам, подсудимый боец "Торнадо" с позывным "Ахиллес" надрезал себе ухо после общения с работником СИЗО, в котором тот оказывал на него психологическое давление и угрожал различными ущемлениями прав обвиняемых.

Как сообщалось, в июне 2015 года в Луганской области были задержаны и арестованы судом 8 человек, в том числе семь – бойцы роты "Торнадо". Для всех задержанных избрана судом мера пресечения в виде ареста без залога. 18 июня 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что подписал приказ о расформировании роты.

Уголовное производство по обвинению бывших командира и сотрудников "Торнадо" относительно совершения тяжких и особо тяжких преступлений рассматривается в Оболонском райсуде Киева с конца 2015 года.