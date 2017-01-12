Высший совет юстиции принял ряд решений в рамках реорганизации в Высший совет правосудия

В четверг в Киеве состоялось заседание Высшего совета юстиции Украины, в ходе которого его члены приняли решение о реорганизации ВСЮ в Высший совет правосудия (ВСП) во исполнение закона Украины "О Высшем совете правосудия", который вступил в силу 5 января 2017г.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе заседания его участники также приняли решение, согласно которому члены ВСЮ и его председатель получили аналогичный статус и полномочия в ВСП.

"Высший совет правосудия является правопреемником имущества, прав и обязанностей Высшего совета юстиции", - отметил председатель Совета Игорь Бенедисюк.

Еще одним решением стало образование Комиссии по вопросам реорганизации ВСЮ и образования Высший совет правосудия.

Также члены Совета уполномочили председателя образованной комиссии на осуществление действий, необходимых для проведения государственной регистрации процесса преобразования.

Кроме этого, члены Совета утвердили порядок осуществления мероприятий, связанных с реорганизацией и определили действия, необходимые для государственной регистрации Высшего совета правосудия.

Члены Совета также установили срок для заявления требований кредиторами - 2 месяца, который исчисляется с момента обнародования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Как сообщалось, 5 января 2017г вступил в силу закон Украины "О Высшем совете правосудия", принятый Верховной Радой Украины 21 декабря 2016г и обнародован в газете "Голос Украины" № 1 от 4 января 2017 года.

Высший совет юстиции реорганизуется в Высший совет правосудия в течение 20 дней после принятия Верховной Радой соответствующего закона, у всех членов Совета, кроме министра юстиции и генерального прокурора, сохраняются полномочия до 30 апреля 2019 года, пояснили агентству "Интерфакс-Украина" во ВСЮ.

"Для полноценной работы Высшего совета правосудия необходимо принятие закона. С момента принятия закона у Совета есть 20 дней, в течение которых должно быть принято решение о реорганизации ВСЮ в Высший совет правосудия", - рассказали в Совете.

Во ВСЮ отметили, что генпрокурор и министр юстиции потеряли членство во ВСЮ 30 сентября - с момента вступления в силу изменений в Конституцию Украины в части правосудия. Член ВСЮ Алексей Муравьев, избранный съездом судей, был уволен с должности судьи по собственному желанию и автоматически потерял членство во ВСЮ. Таким образом, до конца 2016 года съезд судей должен избрать не менее трех представителей, в том числе вместо А.Муравьева, министра юстиции и генпрокурора.

Кроме того, во ВСЮ подчеркнули, что в соответствии с заключительными и переходными положениями закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" со дня вступления в силу этого закона члены ВСЮ, назначенные до вступления в силу этого закона, осуществляют полномочия членов Высшего совета правосудия на протяжении срока своих полномочий, которые не могут длиться дольше, чем до 30 апреля 2019 года.

Верховная Рада на протяжении 30 дней с момента вступления в силу закона передает представление Высшей квалификационной комиссии судей и соответствующие документы об избрании судей бессрочно, которые не были рассмотрены парламентом, в Высший совет правосудия для рассмотрения вопроса о назначении судьи на должность.

Материалы и представления ВСЮ о назначении судей сроком на пять лет, не рассмотренные до вступления в силу закона, передаются в Высший совет правосудия для решения вопроса о назначении судей на должности в соответствии с Конституцией Украины с учетом внесенных этим законом изменений.

Глава ВСЮ Игорь Бенедисюк, говоря о создании Высшего совета правосудия, отметил, что это "шанс на независимость для судебной системы". "Много задач стоит перед Высшим советом правосудия. Полномочия, которыми он наделен, - это вызов судебной системе. Наша задача - этот вызов выдержать. Создание Высшего совета правосудия и наделение его широкими полномочиями относительно судейского управления - не панацея, но шанс на независимость для судебной системы", - сказал И.Бенедисюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что до настоящего момента разобщенность полномочий между различными органами в сфере судебной власти или их отсутствие не позволяла судебной системе "ни самоочищаться, ни формироваться надлежащим образом".

"Лишение политического влияния на судебную систему мне кажется достижением этой судебной реформы", - уверен глава ВСЮ.