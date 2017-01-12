Оттепель, сопровождаемая мокрым снегом и дождями, ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду западных, северных и восточных областей Украины будут определять атмосферные фронты, а остальной территории - поле повышенного давления, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

В западных областях Украины ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, на Закарпатье сильные осадки; на остальной территории без существенных осадков, только ночью в северных областях небольшой, в восточных областях умеренный снег.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, порывы 15-20 м/с, на високогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах 8-13° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в Прикарпатье и крайнем юге до 5° тепла.

В Киеве – ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 января самая высокая температура днем была 7,6 в 2007г., самая низкая ночью -26,2 в 1950г.

На 14 января синоптики прогнозируют в Украине мокрый снег, местами с дождем, кое-где гололед и налипание мокрого снега (ночью в Карпатах и Закарпатье сильные осадки), лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму без осадков.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 3° тепла (ночью на большей части Левобережья 5-10° мороза, днем на юге 1-5° тепла).

В Киеве – ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег с дождем, кое-где гололед и налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.