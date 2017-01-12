Еще две автодороги в Одесской области в четверг закрыты для движения транспорта

На территории Одесской области с 12:00 четверга, 12 января, закрыто движение для транспортных средств еще на двух автодорогах.

Как сообщает в четверг пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), с 12:00 закрыто движение для транспорта на автодороге Р-71 Одесса– Ивановка– Ананьев - Песчаная - Хащувате-Колодистое-Рижовка-/М-05/ и Р-55 Одесса – Вознесенск - Н.Буг в Одесской области.

Кроме того, продолжают действовать ограничения движения для грузовых, большегрузных и крупногабаритных машин на автодорогах: М-13 Кировоград — Платонове (на м. Кишинев) и М-15 Одесса – Рени (на Бухарест).

Вместе с тем, в 09:00 четверга сняты ограничения и возобновлено движение легковых автомобилей на дороге общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (для грузовиков продолжает действовать запрет).

Запрещено движение автотранспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области: Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

По информации Министерства инфраструктуры Украины, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.