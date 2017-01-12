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14:00 12.01.2017

Порошенко предлагает создать спецфонд для завершения в текущем году реконструкции Одесского аэропорта

Президент Украины Петр Порошенко выступает за создание фонда с кредитным бюджетным финансированием для реконструкции Одесского аэропорта с тем, чтобы соответствующие работы были окончены до конца года.

"В этом году не только строительство здания аэропорта должно быть завершено, но и полоса – должна, наконец, начаться ее реконструкция", - сказал президент в четверг днем в Одессе во время представления нового руководителя областной государственной администрации максима Степанова и последующего.

П.Порошенко отметил, что договорился с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном о проведении нового тендера и выделении средств на эти цели.

"Почему бы не организовать специальный фонд. Одесса – жемчужина Украины. Если тут этого не сделать, то где еще это сделать? Организовать специальный фонд, под этот фонд выделить не бюджетное финансирование, а бюджетное кредитование, и потом за счет каждого взлета-посадки компенсируйте эти кредиты – все, это легко делается", - сказал П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что и аэропорт, и его взлетно-посадочная полоса должны соответствовать высоким мировым стандартам.

По словам П.Порошенко, он уже дал необходимое поручение В.Омеляну и министру финансов Александру Данилюку.

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