События

13:30 12.01.2017

ФСБ в Крыму задержала активиста Украинского культурного центра

Федеральная служба безопасности Российской Федерации в оккупированном Россией Крыму задержала активиста Украинского культурного центра (УКЦ) Андрея Виноградова, сообщил основатель УКЦ Леонид Кузьмин.

"Сегодня утром ФСБ задержало активиста УКЦ Андрея Виноградова", - написал он на своей странице в соцсети Facbook в четверг.

В комментарии к своему сообщению Л.Кузьмин указал, что не знает оснований задержания активиста.

Как сообщалось, 29 февраля 2016 года руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник сообщила о задержании сотрудниками ФСБ на административной границе с аннексированным Крымом троих украинских активистов "Украинского культурного центра", который функционирует в Крыму.

Украинский культурный центр в Крыму было основано в мае 2015 года.

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