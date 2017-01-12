ФСБ в Крыму задержала активиста Украинского культурного центра

Федеральная служба безопасности Российской Федерации в оккупированном Россией Крыму задержала активиста Украинского культурного центра (УКЦ) Андрея Виноградова, сообщил основатель УКЦ Леонид Кузьмин.

"Сегодня утром ФСБ задержало активиста УКЦ Андрея Виноградова", - написал он на своей странице в соцсети Facbook в четверг.

В комментарии к своему сообщению Л.Кузьмин указал, что не знает оснований задержания активиста.

Как сообщалось, 29 февраля 2016 года руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник сообщила о задержании сотрудниками ФСБ на административной границе с аннексированным Крымом троих украинских активистов "Украинского культурного центра", который функционирует в Крыму.

Украинский культурный центр в Крыму было основано в мае 2015 года.