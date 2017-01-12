Боевики заявили, что нашли тела в военной форме, пока рано говорить о том, что это пропавшие морпехи

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что боевики заявили об обнаружении тел в военной форме на мариупольском направлении (Донецкая обл.), но без экспертизы нельзя подтвердить, что это тела троих морских пехотинцев, пропавших без вести 8 января.

"Есть заявления той стороны о том, что они нашли тела в военной форме… Рано говорить, пока не будет проведено опознание и экспертиза", - сообщил А.Мотузяник на брифинге в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что пропавшие украинские морпехи погибли и их тела находятся у боевиков.

Он подчеркнул, что по состоянию на эту минуту не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Пока тела не будут возвращены украинской стороне, пока не будет проведена судебно-медицинская экспертиза и пока не будет проведено опознание – говорить об этом рано", - заявил А.Мотузяник.

Ранее в СМИ появилась информация, что пропавшие 8 января на линии разграничения военные погибли, сейчас проходят переговоры о возвращении их тел на подконтрольную Киеву территорию.

Официального подтверждения данной информации агентству "Интерфакс-Украина" получить пока не удалось.