Высший совет правосудия провел первое заседание и отстранил от должности судью Высшего хозсуда Украины Емельянова

Высший совет правосудия (ВСП) провел свое первое заседание и отстранил на два месяца от должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова, в отношении которого прокуратура расследует уголовное производство.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение Высший совет правосудия принял в четверг на своем первом заседании, удовлетворив таким образом представление заместителя генерального прокурора Украины, который просил временно отстранить А.Емельянова от должности судьи в связи с тем, что последний уже 3 месяца находится в статусе подозреваемого.

В представлении замгенпрокурора отмечается, что уголовное производство в отношении указанного гражданина Генпрокуратура расследует с 2013 года.

Сам присутствующий на заседании ВСП А.Емельянов заявил о неправомерности действий Генпрокуратуры. "У прокуратуры ко мне претензии в связи с работой на административной должности. Нет претензий к работе как судьи", - сказал он, подчеркнув, что считает неправомерным ходатайство об отстранении его от исполнения обязанностей судьи.

5 января 2017 года вступил в силу закон о Высшем совете правосудия, в рамках которого Высший совет юстиции был реорганизован в Высший совет правосудия.