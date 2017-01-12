События

10:44 12.01.2017

На отдельных дорогах Закарпатья из-за непогоды ввели временное ограничение движения для грузовиков

С утра четверга, 12 января, введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на отдельных автодорогах Закарпатской области, сообщает прессс-улжба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в области со ссылкой на службу автомобильных дорог региона.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильными снегопадами, резкими порывами ветра, а также гололедом) и с целью недопущения заторов в дорожном движении и оперативной расчистке автодорог от снега с 8.30 12 января временно вводится ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов в пределах Закарпатской области", - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области призвало водителей по возможности воздержаться от дальних поездок. "Тем же, кто уехал, нужно быть внимательными и осторожными за рулем. Следуйте неуклонно правилам дорожного движения, не превышайте допустимую скорость и не совершайте рискованных маневров", - призвали в Службе.

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