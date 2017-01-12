События

10:28 12.01.2017

В СММ ОБСЕ констатируют постоянное нарушение режима прекращения огня на Донбассе на праздники: свыше 300 случаев за неделю

На новогодние и рождественские праздники боевые действия в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе не прекращались, отмечает первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Факты нарушения режима прекращения огня 7 января наши наблюдатели фиксировали на всех "горячих точках". В частности, в районе н.п. Гнутово и Пищевик зафиксировано 40 разрывов снарядов, выпущенных из гранатометов, 2 взрыва в воздухе, 56 взрывов неопределенного происхождения", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

В целом, проинформировал А.Хуг, с 2 по 8 января 2017г наблюдатели Миссии зафиксировали 336 случаев нарушения режима прекращения огня.

"Половина из них – в районе Светлодарска. Кроме того, такие случаи были в районе Мариуполя, Горловки, на участке Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - рассказал первый замглавы СММ ОБСЕ.

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