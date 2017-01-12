"Торнадовец" отрезал себе ухо заточкой в знак протеста – Мосийчук

Инцидент с бойцами роты "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО произошел после того, как по возвращению из суда они обнаружили ужесточения режима их содержания в изоляторе, заявил народный депутат Игорь Мосийчук в прямом эфире "112.Украина".

"Когда привезли бойцов "Торнадо" из суда их закрыли в камеры, где содержатся заключенные в то время, пока в их основных камерах проводится обыск. К торнадовцам подошел один из представителей администрации, контроллер. Он сказал, что пока они были на суде из их камер изъяли спортивный инвентарь. И, к тому же повесили так называемые "баяны" - дополнительные решетки, которые практически перекрывают доступ света в камеру. В ответ на это, один из заключенных, "торнадовец" с позывным "Ахиллес" начал отрезать себе ухо. По сути его отрезал и бросил им в этого сотрудника тюремной администрации", - рассказал Мосийчук.

По словам И.Мосийчука, сотрудники СИЗО не попытались оказать пострадавшему помощь. Вместо этого они убежали в "оружейку" и там закрылись. Один при виде крови потерял сознание.

"Заключенные остались предоставленными сами себе. Они (сотрудники СИЗО - ИФ) там два часа сидели. Тут начались слухи, что СИЗО захватили, сотрудников администрации захватили. Это ничего не соответствует действительности", - рассказал народный депутат.

На уточняющий вопрос ведущего чем, "торнадовец" мог отрезать себе ухо. Мосийчук сказал: "Заточкой, насколько мне известно. В тюрьме во всех камерах есть заточки, ножи, люди режут хлеб".

По данным нардепа, мужчине оказали медицинскую помощь: "так понимаю, пришили ухо и вернули в СИЗО".

Как сообщалось, в Киеве было совершено нападение на охрану Лукьяновского СИЗО. С целью обеспечения порядка, во время конфликта здание СИЗО было окружено сотрудниками полиции.

По состоянию на 23.26 среды, 11 января, конфликт исчерпан – все обвиняемые находятся в камерах, сообщил УП Я.Тракало.

По факту происшествия внесены данные в Единый реестр досудебных расследований.