Киев убирает от снега 250 единиц спецтехники и 59 бригад коммунальщиков

В течение дня среды 59 бригад по ручной уборке и 251 единица снегоуборочной техники осуществляют работы по очистке Киева от снега, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Сейчас 59 бригад по ручной уборке в составе 411 человек работают над очисткой остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и последующим вывозом снега... Кроме того 251 единица снегоуборочной техники обеспечивает очистку от снега крайних полос движения на улицах и дорогах Киева, сгребание снега на перекрестках дорог, а также помогает бригадам по ручной уборке в нагрузке и вывозе снега", - говорится в обнародованном сообщении.

Также в КГГА напомнили, что за последние сутки с улично-дорожной сети столицы было вывезено почти 6,1тыс. тонн, а с начала осенне-зимнего периода – более 38,2 тыс. тонн снега.