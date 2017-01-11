Окончивших "военку" офицеров запаса к АТО будут привлекать добровольно

Призванные офицеры запаса, которые окончили кафедру военной подготовки, но не проходили воинскую службу, будут привлекаться к проведению антитеррористической операции исключительно на добровольной основе, разъясняют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как сообщил на брифинге в среду в Киеве заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ Марк Андрусяк, таких офицеров "планируется призывать в боевые воинские части".

"Но это привлечение предусматривает их подготовку, как военнообученного ресурса для того, чтобы после увольнения (в запас – ИФ) причислить их к оперативному резерву первой очереди. Привлечение к АТО будет осуществляться исключительно в добровольном порядке. То есть эти офицеры запаса смогут написать рапорты, если они не захотят менять вид военной службы и в добровольном порядке подключиться к проведению антитеррористической операции. Другой способ – это заключение контрактов. После этого они тоже смогут быть привлечены к АТО", - сказал он.

М.Анрусяк подчеркнул, что денежное обеспечение таких офицеров будет составлять от 10 тыс. грн, они также будут получать социальный пакет, и на время службы за ними будет сохраняться рабочее место.

"Главные критерии - возраст до 43-х лет, годность к службе по состоянию здоровья, закончили кафедру военной подготовки, не проходили военную службу… возраст – потому что законом предусмотрен граничный возраст пребывания на воинской службе это 45 лет", - пояснил он.