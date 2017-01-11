События

17:38 11.01.2017

Окончивших "военку" офицеров запаса к АТО будут привлекать добровольно

Призванные офицеры запаса, которые окончили кафедру военной подготовки, но не проходили воинскую службу, будут привлекаться к проведению антитеррористической операции исключительно на добровольной основе, разъясняют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как сообщил на брифинге в среду в Киеве заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ Марк Андрусяк, таких офицеров "планируется призывать в боевые воинские части".

"Но это привлечение предусматривает их подготовку, как военнообученного ресурса для того, чтобы после увольнения (в запас – ИФ) причислить их к оперативному резерву первой очереди. Привлечение к АТО будет осуществляться исключительно в добровольном порядке. То есть эти офицеры запаса смогут написать рапорты, если они не захотят менять вид военной службы и в добровольном порядке подключиться к проведению антитеррористической операции. Другой способ – это заключение контрактов. После этого они тоже смогут быть привлечены к АТО", - сказал он.

М.Анрусяк подчеркнул, что денежное обеспечение таких офицеров будет составлять от 10 тыс. грн, они также будут получать социальный пакет, и на время службы за ними будет сохраняться рабочее место.

"Главные критерии - возраст до 43-х лет, годность к службе по состоянию здоровья, закончили кафедру военной подготовки, не проходили военную службу… возраст – потому что законом предусмотрен граничный возраст пребывания на воинской службе это 45 лет", - пояснил он.

ВАЖНОЕ

Полиция опровергает информацию о том, что в Одессе найдено тело свидетеля по делу об убийстве адвоката Грабовского

Около 250 тыс. человек остались без воды из-за прорыва на водонасосной станции в Петровке на Луганщине

Минюст Украины запустил реестр должников, по которым открыто исполнительное производство

Гройсман просит правоохранителей проверить решение Апелляционного суда Киева об освобождении задержанной за перевозку EUR1 млн итальянки

Один украинский военный погиб, трое ранены за сутки в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев убирает от снега 250 единиц спецтехники и 59 бригад коммунальщиков

Киевские патрульные после погони задержали подозреваемых в разбойном нападении

В Донецкой области закончилось строительство UASC

В Одесской области разрешено движение по четырем дорогам

Говорить о пропаже экспонатов Львовской галереи Возницкого до завершения сверки фондов преждевременно

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Неподсудные
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА