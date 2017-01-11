Киевские патрульные после погони задержали подозреваемых в разбойном нападении

В Киеве патрульные полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении и ограблении заведения, которые пытались скрыться от правоохранителей на микроавтобусе.

Как сообщает патрульная полиция Украины на официальной странице в Фейсбук, 11 января, около 00:00, инспекторы получили вызов о разбое: в одно из заведений на бульваре Вацлава Гавела ворвались неизвестные в балаклавах и, угрожая дубинками и топорами, положили всех на землю, разгромили имущество, забрали телевизор, деньги из кассы и скрылись в неизвестном направлении.

"Во время отработки прилегающей территории на проспекте Комарова инспекторы заметили микроавтобус Opel Vivaro, водитель которого резко изменил скорость и направление движения, увидев экипаж патрульных. Стражи порядка решили проверить авто относительно причастности к разбою и подали водителю сигнал об остановке, на что он отреагировал увеличением скорости", - сказан в сообщении.

Началось преследование. Ориентировку передали всем экипажам города. Патрульные полицейские догнали и заблокировали автомобиль беглецов на улице Большой Кольцевой. В салоне транспортного средства находилось 6 человек. Во время поверхностной проверки автомобиля полицейские обнаружили телевизор и балаклавы.

"Всех 6 человек блюстители порядка доставили в отделение полиции. В настоящее время лица задержаны в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины, начато уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.