В Одесской области разрешено движение по четырем дорогам

В Одесской области сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на четырех автомобильных дороге общего пользования государственного значения, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации в среду.

В частности, с 12.00 среду восстановлено движение на трассе М-28 "Одесса-Южный-/М- 14/" с подъездами.

Впоследствии с 13.00 были сняты ограничения и восстановлено движение по трассам М-16 "Одесса-Кучурган" (на Кишинев), М-15 "Одесса-Рени" (на Бухарест) на участке до c.Маяки и Р-70 "Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/" с подъездом к порту Ильичевск.

Как отмечается в сообщении, такие решения были приняты в связи с решением оперативного штаба комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обладминистрации в связи с изменением погодных условий.

При этом в обладминистрации напоминают, что в 12.00 было запрещено движение грузового транспорта по автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", о чем ранее сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.