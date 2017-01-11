Полиция опровергает информацию о том, что в Одессе найдено тело свидетеля по делу об убийстве адвоката Грабовского

Главное управление Национальной полиции в Одесской области опровергает информацию о якобы найденном в Одессе теле Сергея Федосенко, который является главным свидетелем в деле об убийстве адвоката Юрия Грабовского.

Руководитель пресс-службы ведомства Алена Войтенко сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что тело, о котором сообщила адвокат Оксана Соколовская, было найдено в Малиновском районе Одессы задолго до того, как С.Федосенко перестал выходить на связь.

"Речь идет не о днях и не о неделях, а о месяцах", - подчеркнула А.Войтенко.

Она добавила, что в распоряжении правоохранителей есть образцы тканей, и они готовы провести соответствующую экспертизу с участием матери С.Федосенко, однако последняя пока не изъявила такого желания. Адвокат О.Соколовская, по данным А.Войтенко, проводила опознание по фотографии.

Ранее О.Соколовская сообщила на своей странице в Фейсбуке, что ее помощник, один из главных свидетелей по делу об убийстве адвоката Ю.Грабовского С.Федосенко найден мертвым в Одессе.

Как сообщалось, в начале марта 2016 года появилась информация об исчезновении Ю.Грабовского, который защищал военнослужащего ГРУ Генштаба РФ Александра Александрова в суде в Киеве. Информация о гибели Ю.Грабовского появилась 25 марта. В этот же день заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Ю.Грабовский был убит насильственным путем с достреливанием из огнестрельного оружия.

В конце июля главный военный прокурор сообщил, что убийство адвоката раскрыто.

В ноябре О.Соколовская сообщила, что Нацполиция Украины начала расследование в связи с исчезновением свидетеля по уголовному делу об убийстве Ю.Грабовского С.Федосенко.