Минюст Украины запустил реестр должников, по которым открыто исполнительное производство

Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников, по которым открыто исполнительное производство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда, признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство.

Сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и размещаться на официальном сайте Минюста.

"Данный реестр является составной автоматизированной системы исполнительного производства. Он создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников", - поясняет пресс-служба Минюста.

Согласно действующему законодательству, исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в указанный реестр сведения относительно должников, имеющих обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

При этом в Едином реестре должников должна содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.

При этом не подлежат внесению сведения о должниках, являющихся государственными органами или органами местного самоуправления, а также о должниках, не имеющими задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев.

Кроме того, не подлежат внесению в реестр сведения по судебным решениям неимущественного характера.

Сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращении исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.